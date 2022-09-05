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Людмила Самсонова: не ожидала, что упорная работа окупится так скоро

Людмила Самсонова: не ожидала, что упорная работа окупится так скоро
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Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 35-ю строчку мирового рейтинга, в социальных сетях поделилась эмоциями от серии турниров в США.

«У меня сейчас не так много слов. Но могу сказать, что я не ожидала, что упорная работа, проделанная дома, окупится так скоро. Это был невероятный месяц, и я не могу дождаться, чтобы узнать, что будет дальше. Для прогресса надо работать», — написала Самсонова в социальных сетях.

Напомним, что Самсонова выиграла турниры в Кливленде (США) и Вашингтоне (США), а также дошла до 1/8 финала Открытого чемпиона США, где проиграла австралийке Айле Томлянович – 7:6 (10:8), 6:1.

Всего в арсенале российской теннисистки три трофея уровня ATP. В 2021 году она завоевала трофей травяного турнира в Берлине (Германия).

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