В Австралии отца юного теннисиста отстранили на 3 года. Он ударил в лицо другого родителя

Tennis Australia на три года запретила отцу юного теннисиста появляться на матчах, которые проходят на территории Австралии, из-за драки с отцом соперника его сына. Это вторая дисквалификация вспыльчивого родителя.

По информации Daily Mail, инцидент произошёл в декабре 2021 года на теннисном турнире U14. Имена отцов не разглашаются. Они якобы поссорились во время матча своих сыновей. После ряда расистских высказываний обвиняемый ударил оппонента по лицу, после чего тот несколько минут не мог прийти в себя. После этого он встал, и драка продолжилась. Пострадавший также был дисквалифицирован, однако лишь на полгода.

Национальный спортивный трибунал признал поведение отцов «неприемлемым» для места, которое посещает так много маленьких детей.