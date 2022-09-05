Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина оценила роль Федерации тенниса России в её становлении как спортсменки

Дарья Касаткина оценила роль Федерации тенниса России в её становлении как спортсменки
Комментарии

Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина ответила, какую роль в её становлении как спортсмена сыграла Федерация тенниса России (ФТР).

«Не скажу, что Федерация тенниса России сыграла большую роль. Большую роль сыграла моя семья и люди, которые меня поддерживали.

До момента, когда начала зарабатывать какие-то деньги, до 18 лет, они оплатили несколько турниров, поездки на них. И я выиграла чемпионат Европы до 16 лет, мне платили какую-то стипендию. Ну, я не могу сказать, что помощи не было вообще. Она была. Но этого было далеко не достаточно, чтобы я и мои родители чувствовали, что всё окей, как бы, есть запас. Такого даже близко не было.

Процент вклада федерации в меня и родителей? 15… 10 на 90», — сказала Касаткина в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак».

Касаткину стошнило прямо на корте! Как объясняют провал первой ракетки России на US Open Касаткину стошнило прямо на корте! Как объясняют провал первой ракетки России на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022