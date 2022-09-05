Дарья Касаткина оценила роль Федерации тенниса России в её становлении как спортсменки

Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина ответила, какую роль в её становлении как спортсмена сыграла Федерация тенниса России (ФТР).

«Не скажу, что Федерация тенниса России сыграла большую роль. Большую роль сыграла моя семья и люди, которые меня поддерживали.

До момента, когда начала зарабатывать какие-то деньги, до 18 лет, они оплатили несколько турниров, поездки на них. И я выиграла чемпионат Европы до 16 лет, мне платили какую-то стипендию. Ну, я не могу сказать, что помощи не было вообще. Она была. Но этого было далеко не достаточно, чтобы я и мои родители чувствовали, что всё окей, как бы, есть запас. Такого даже близко не было.

Процент вклада федерации в меня и родителей? 15… 10 на 90», — сказала Касаткина в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак».