Касаткина: нашей Федерации нужно омолодиться. Не все руководящие люди там понимают теннис

Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, какие изменения требуются Федерации тенниса России (ФТР).
«Федерации нужно омолодиться. Я считаю, что везде должна быть сменяемость власти. Какие-то новые, живые идеи.
Потому что, даже если человек действительно когда-то хорошо выполнял свою работу и болел там теннисом или футболом, неважно, когда ты очень долго находишься у руля, у тебя тупо замыливается глаз. Плюс времена меняются, это нельзя отрицать. Поэтому нужна свежая кровь, которая увидит какие-то нюансы и недостатки. Придут и скажут, вот тут неправильно, вот тут и тут.
Должны быть люди, которые понимают теннис. Я не могу сказать, что все руководящие люди в нашей федерации понимают в теннисе. Я знаю пару человек, которые открыто мне говорили: «Да я вообще в теннисе не понимаю». Я думаю: «Классно, приехали»», — сказала Касаткина в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак».
- 5 сентября 2022
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