Дарья Касаткина рассказала, как относится к Шамилю Тарпищеву

Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, как относится к президенту Федерации тенниса России (ФТР) Шамилю Тарпищеву.
«Моё отношение к Шамилю Анвяровичу Тарпищеву (долгая пауза). Не скажу, что я всё, что он говорит, воспринимаю всерьёз, особенно сейчас. Вот», — сказала Касаткина в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак».
Ранее Касаткина неудачно выступила на Открытом чемпионате США – 2022. Будучи 10-й сеяной, она проиграла в первом круге 87-й ракетке мира из Великобритании Хэрриет Дарт. При этом за несколько дней до выступления в Нью-Йорке Дарья завоевала титул на турнире категории WTA-250 в Гранби (Канада).
Отметим, что в Чемпионской гонке WTA Касаткина идёт на третьем месте и имеет хорошие шансы попасть на Итоговый чемпионат.
- 5 сентября 2022
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