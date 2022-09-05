18-летняя Кори Гауфф прокомментировала историю Фионы Ферро, связанную с домогательствами

Американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала историю бывшей теннисистки Фионы Ферро, которая обвинила своего экс-тренера в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, когда ей было 15–18 лет.
«Я слышала об истории Фионы. Думаю, что требуется много мужества, чтобы говорить о чём-то подобном. Её высказывание привлекает внимание к теме. Я лично ничего такого не замечала. Я чувствую, что, если бы это было, я бы определённо рассказала. Это ужасная ситуация.
Желаю ей всего наилучшего и надеюсь, что ситуация не повторится, потому что мне кажется, что в теннисе иногда такое случается.
Отношения тренеров с игроками в теннисе, на мой взгляд, отличаются от других видов спорта. Это гораздо более личное. Надеюсь, что у неё все хорошо сейчас, и я хочу поблагодарить её за то, что она рассказала об этом. Надеюсь, её слова услышит кто-то, кто, возможно, пережил такую же ситуацию», — сказала Гауфф на пресс-конференции.
- 5 сентября 2022
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