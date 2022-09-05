Матч Андрея Рублёва в 1/8 финала US Open — 2022 прерван из-за дождя

Матч 11-й ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва с первой ракеткой Великобритании Кэмероном Норри в 1/8 финала US Open – 2022 прерван из-за дождя. Это произошло при счёте 6:4, 4:3 в пользу россиянина.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Кэмерон Норри в 1/8 финала US Open – 2022.

Отметим, что судья матча принял решение закрыть крышу над кортом только после того, как дождь залил покрытие. Дождь начался раньше, арбитр приостановил игру, но потом решил её продолжить. Лишь после усиления осадков крышу решили закрыть. Именно поэтому пауза затянется, так как работникам стадиона придётся протирать корт.

Победитель матча Рублёв – Норри в четвертьфинале сыграет либо с испанцем Рафаэлем Надалем (2), либо с американцем Фрэнсисом Тиафо (22).