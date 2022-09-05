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Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал US Open — 2022, уверенно обыграв Кэмерона Норри, ЮС Опен

Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал US Open — 2022, уверенно обыграв Кэмерона Норри
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11-я ракетка мира, олимпийский чемпион в миксте российский теннисист Андрей Рублёв уверенно вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США – 2022.

В матче 1/8 финала Рублёв (9) обыграл первую ракетку Великобритании Кэмерона Норри (7) со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 6 минут. Рублёв 11 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Норри семь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

За право выйти в полуфинал Рублёв сразится с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Фрэнсис Тиафо (США, 22).

Призовой фонд US Open — 2022 составил $ 60 102 000. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев, который завершил выступление в текущем розыгрыше на стадии 1/8 финала.

US Open (м). 4-й круг
05 сентября 2022, понедельник. 18:10 МСК
Кэмерон Норри
9
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 4    
6 		6 6    
             
Андрей Рублёв
11
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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