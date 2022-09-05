Андрей Рублёв в третий раз в карьере вышел в четвертьфинал на US Open
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11-я ракетка мира, олимпийский чемпион в миксте российский теннисист Андрей Рублёв в третий раз в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.
Это произошло на US Open – 2022. В матче 1/8 финала Рублёв (9) обыграл первую ракетку Великобритании Кэмерона Норри (7) со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
Другие четвертьфиналы Андрея Рублёва на US Open:
US Open – 2017. 1/4 финала. Рублёв – Рафаэль Надаль (Испания, 1, будущий чемпион) – 1:6, 2:6, 2:6.
US Open – 2020. 1/4 финала. Рублёв (10) – Даниил Медведев (Россия, 3) – 6:7 (6:8), 3:6, 6:7 (5:7).
За право выйти в полуфинал Рублёв сразится с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Фрэнсис Тиафо (США, 22). Ранее Андрею ни разу не удавалось пробиться в полуфиналы на турнирах «Большого шлема».
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