Тарпищев: на US Open нет явных фаворитов. Рублёв способен и с Надалем побороться

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления Андрея Рублёва на US Open – 2022. Ранее Рублёв (9) вышел в четвертьфинал турнира, обыграв британца Кэмерона Норри (7) со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«Насколько далеко Рублёв сможет зайти на турнире? На этом турнире нет явных фаворитов. Думаю, что Андрей способен и с Надалем побороться. Дело в том, что после двух пятисетовых матчей эта игра не получилась показательной, потому что по времени матч был коротким — непонятно, в каких кондициях сегодня Рублёв. Сейчас будет день отдыха дополнительный, поэтому он должен восстановиться полностью», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За право выйти в полуфинал Рублёв сразится с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Фрэнсис Тиафо (США, 22).