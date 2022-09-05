Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2022
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11-я ракетка мира, олимпийский чемпион в миксте российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал US Open – 2022. В матче 1/8 финала Рублёв (9) обыграл первую ракетку Великобритании Кэмерона Норри (7) со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
«Было непросто. Мы давно знакомы, в последнем матче он обыграл меня. Так что я выходил на корт с настроем, что нужно показывать максимум.
Я провёл хороший матч, а Кэмерон, может быть, был немного уставшим. В некоторых моментах он мне помог. Но это US Open, это турнир «Большого шлема», здесь все нервничают, все устали, все хотят победить. Это нормально. В итоге мне удалось одержать победу в трёх сетах, и я очень рад», — сказал Рублёв в интервью на корте.
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