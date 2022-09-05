Виктор Янчук высказался о выходе Андрея Рублёва в четвертьфинал US Open — 2022

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился впечатлениями от матча Андрея Рублёва с британцем Кэмероном Норри в 1/8 финала US Open – 2022.
«Рублёв выше классом. У него выше уровень мастерства, чем у Норри. Преимущество Рублёва в том, что он гораздо надёжнее в обмене ударами. Он может забивать и справа, и слева. Рублёв может выдавать серию из 10–12 ударов подряд, в том время как Норри, не ошибаясь, может выдать от силы пять ударов.
Уверенность и надёжные действия определили исход матча. Норри не смог ничего противопоставить. Да и подача уступает Рублёву по скорости. Вопрос техники у Рублёва гораздо выше, поэтому и счёт такой уверенный. У Андрея есть шанс пройти Надаля. Была незаметна усталость от прошлого матча», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Рублёв обыграл первую ракетку Великобритании Кэмерона Норри (7) со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
- 5 сентября 2022
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