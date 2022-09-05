Видеообзор победы Андрея Рублёва в 1/8 финала Открытого чемпионата США

11-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв успешно преодолел барьер четвёртого раунда US Open – 2022, уверенно обыграв британца Кэмерона Норри.

В матче 1/8 финала Рублёв (9) обыграл первую ракетку Великобритании Кэмерона Норри (7) со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 6 минут.

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

За право выйти в полуфинал Рублёв сразится с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Фрэнсис Тиафо (США, 22).

Призовой фонд US Open — 2022 составил $ 60 102 000. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев, который завершил выступление в текущем розыгрыше на стадии 1/8 финала.