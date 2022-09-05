«Я был слишком расслаблен». Норри прокомментировал поражение от Рублёва на US Open — 2022

Девятая ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри прокомментировал поражение от россиянина Андрея Рублёва в 1/8 финала US Open – 2022. Норри проиграл Рублёву со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

«Мне показалось, что я начал матч хорошо, был расслаблен и хорошо играл, неплохо подавал. Да, возможно, я чувствовал себя даже слишком расслабленным и чересчур энергичным. Не знаю почему.

Но я пропускал много ударов, много ошибался с бэкхенда, что мне несвойственно. Обычно я полагаюсь на этот удар. Андрей действительно не давал мне шансов, он выглядел очень солидно. Для меня это станет хорошим уроком.

То, как я играл после того, как сломал ракетку, было лучшим моментом матча для меня. Тогда у меня действительно появились шансы. Очевидно, что ломать ракетки неправильно. И я очень редко это делаю, но это помогло мне воспрять духом. Но я не сумел сохранить тот импульс надолго, что разочаровывает», — сказал Норри на послематчевой пресс-конференции.