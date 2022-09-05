«Я был слишком расслаблен». Норри прокомментировал поражение от Рублёва на US Open — 2022

Девятая ракетка мира британский теннисист Кэмерон Норри прокомментировал поражение от россиянина Андрея Рублёва в 1/8 финала US Open – 2022. Норри проиграл Рублёву со счётом 4:6, 4:6, 4:6.
«Мне показалось, что я начал матч хорошо, был расслаблен и хорошо играл, неплохо подавал. Да, возможно, я чувствовал себя даже слишком расслабленным и чересчур энергичным. Не знаю почему.
Но я пропускал много ударов, много ошибался с бэкхенда, что мне несвойственно. Обычно я полагаюсь на этот удар. Андрей действительно не давал мне шансов, он выглядел очень солидно. Для меня это станет хорошим уроком.
То, как я играл после того, как сломал ракетку, было лучшим моментом матча для меня. Тогда у меня действительно появились шансы. Очевидно, что ломать ракетки неправильно. И я очень редко это делаю, но это помогло мне воспрять духом. Но я не сумел сохранить тот импульс надолго, что разочаровывает», — сказал Норри на послематчевой пресс-конференции.
- 5 сентября 2022
-
23:09
-
22:54
-
22:49
-
22:29
-
22:27
-
21:54
-
21:38
-
21:20
-
21:09
-
21:02
-
20:56
-
20:53
-
20:48
-
20:38
-
19:38
-
19:36
-
19:27
-
19:20
-
19:15
-
18:45
-
18:17
-
17:41
-
17:40
-
17:27
-
17:10
-
16:46
-
16:35
-
16:03
-
15:29
-
15:11
-
15:09
-
15:01
-
14:15
-
14:00
-
13:24