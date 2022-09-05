Первая ракетка мира Ига Свёнтек не без проблем вышла в четвертьфинал US Open — 2022

Двукратная чемпионка «Ролан Гаррос», первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата США – 2022.

В матче четвёртого круга Свёнтек (1) обыграла немку Юле Нимайер со счётом 2:6, 6:4, 6:0. Встреча продлилась 2 часа 24 минуты. Свёнтек два раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 13. На счету Нимайер пять эйсов, 13 двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 12.

За место в полуфинале Свёнтек сразится с первой ракеткой США Джессикой Пегулой (8).

Общий фонд соревнований в Нью-Йорке составил $ 60 102 000. Их действующая чемпионка 19-летняя британка Эмма Радукану завершила выступление в первом круге текущего розыгрыша.