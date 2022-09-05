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Первая ракетка мира Ига Швёнтек не без проблем вышла в четвертьфинал US Open — 2022, ЮС Опен

Первая ракетка мира Ига Свёнтек не без проблем вышла в четвертьфинал US Open — 2022
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Двукратная чемпионка «Ролан Гаррос», первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата США – 2022.

В матче четвёртого круга Свёнтек (1) обыграла немку Юле Нимайер со счётом 2:6, 6:4, 6:0. Встреча продлилась 2 часа 24 минуты. Свёнтек два раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 13. На счету Нимайер пять эйсов, 13 двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 12.

За место в полуфинале Свёнтек сразится с первой ракеткой США Джессикой Пегулой (8).

Общий фонд соревнований в Нью-Йорке составил $ 60 102 000. Их действующая чемпионка 19-летняя британка Эмма Радукану завершила выступление в первом круге текущего розыгрыша.

US Open (ж). 4-й круг
05 сентября 2022, понедельник. 21:05 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 0
         
Юле Нимайер
108
Германия
Юле Нимайер
Ю. Нимайер
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