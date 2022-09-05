Первая ракетка мира Ига Свёнтек не без проблем вышла в четвертьфинал US Open — 2022
Поделиться
Двукратная чемпионка «Ролан Гаррос», первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата США – 2022.
В матче четвёртого круга Свёнтек (1) обыграла немку Юле Нимайер со счётом 2:6, 6:4, 6:0. Встреча продлилась 2 часа 24 минуты. Свёнтек два раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 13. На счету Нимайер пять эйсов, 13 двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 12.
За место в полуфинале Свёнтек сразится с первой ракеткой США Джессикой Пегулой (8).
Общий фонд соревнований в Нью-Йорке составил $ 60 102 000. Их действующая чемпионка 19-летняя британка Эмма Радукану завершила выступление в первом круге текущего розыгрыша.
Комментарии
- 6 сентября 2022
-
00:11
- 5 сентября 2022
-
23:58
-
23:47
-
23:27
-
23:09
-
22:54
-
22:49
-
22:29
-
22:27
-
21:54
-
21:38
-
21:20
-
21:09
-
21:02
-
20:56
-
20:53
-
20:48
-
20:38
-
19:38
-
19:36
-
19:27
-
19:20
-
19:15
-
18:45
-
18:17
-
17:41
-
17:40
-
17:27
-
17:10
-
16:46
-
16:35
-
16:03
-
15:29
-
15:11
-
15:09
Партнерский контент