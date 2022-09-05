Рублёв рассказал, почему уделяет большое количество времени на раздачу автографов фанатам

11-я ракетка мира, олимпийский чемпион в миксте российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, почему тратит большое количество времени на то, что раздаёт автографы фанатам после матчей.

«Я думаю, что это самый простой способ поблагодарить людей за то, что они пришли поддержать игроков, теннис.

И, конечно, мне не скучно, потому что это часть работы. Я не знаю. Это как восстановление или матч, разминка или пресс-конференция, это часть спорта. Я думаю, что вы должны быть благодарны за то, что у вас есть в вашей работе, вот и всё», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Сегодня, 5 сентября, Рублёв (9) в 1/8 финала Открытого чемпионата США обыграл первую ракетку Великобритании Кэмерона Норри (7) со счётом 6:4, 6:4, 6:4. За право выйти в полуфинал Рублёв сразится с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Фрэнсис Тиафо (США, 22).