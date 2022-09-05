Ига Свёнтек прокомментировала волевую победу в 1/8 финала US Open — 2022

Двукратная чемпионка «Ролан Гаррос», первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек прокомментировала выход в четвертьфинал US Open — 2022. В 1/8 финала Свёнтек одержала волевую победу над немкой Юле Нимайер.

«Четвертьфинал — мой лучший результат US Open. Я горжусь этим. Также горжусь тем, что не потеряла надежду по ходу матча. Мне было трудно переиграть её. Очень рада, что справилась. Я использовала свой опыт, чтобы сохранить свой уровень на протяжении всего матча», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.

Свёнтек обыграла немку Нимайер со счётом 2:6, 6:4, 6:0. За место в полуфинале Свёнтек сразится с первой ракеткой США Джессикой Пегулой (8).

Общий фонд соревнований в Нью-Йорке составил $ 60 102 000. Их действующая чемпионка 19-летняя британка Эмма Радукану завершила выступление в первом круге текущего розыгрыша.