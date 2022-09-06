Рублёв сыграет с Тиафо в четвертьфинале US Open

Определился соперник российского теннисиста Андрея Рублёва по четвертьфиналу Открытого чемпионата США. За выход в полуфинал турнира россиянин сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.
Напомним, Рублёв в четвёртом круге турнира обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Тиафо, в свою очередь, на стадии 1/8 финала победил испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.
Матч между Рублёвым и Тиафо состоится 6 сентября. Отметим, для Андрея это будет третье выступление в четвертьфинале US Open.
Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США). Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче 2021 года одержал победу над представителем Сербии Новаком Джоковичем.
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