Рублёв сыграет с Тиафо в четвертьфинале US Open

Определился соперник российского теннисиста Андрея Рублёва по четвертьфиналу Открытого чемпионата США. За выход в полуфинал турнира россиянин сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Напомним, Рублёв в четвёртом круге турнира обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Тиафо, в свою очередь, на стадии 1/8 финала победил испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.

Матч между Рублёвым и Тиафо состоится 6 сентября. Отметим, для Андрея это будет третье выступление в четвертьфинале US Open.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке (США). Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче 2021 года одержал победу над представителем Сербии Новаком Джоковичем.