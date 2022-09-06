Тиафо стал первым, кто обыграл Надаля на турнире «Большого шлема» в 2022 году

24-летний американский теннисист Фрэнсис Тиафо (26-й номер рейтинга), одержавший победу над 36-летним представителем Испании Рафаэлем Надалем (третий номер рейтинга) в четвёртом круге Открытого чемпионата США по теннису – 2022, отметился знаменательным статистическим достижением.

Так как Надаль является победителем Australian Open – 2022 и «Ролан Гаррос» — 2022, а с Уимблдона он снялся перед полуфиналом, то Тиафо стал первым, кто нанёс ему поражение на турнирах «Большого шлема» в этом году.

Напомним, за выход в полуфинал турнира Тиафо встретится с 24-летним российским теннисистом Андреем Рублёвым (11-й номер рейтинга), который в своём матче четвёртого круга обыграл британца Кэмерона Норри (девятый номер рейтинга).