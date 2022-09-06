Тиафо — о победе над Надалем: я не могу в это поверить, почти в слезах

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в четвёртом круге Открытого чемпионата США.
«Я вне себя от счастья, почти в слезах, я не могу в это поверить. При счёте 4:3 в четвёртом сете, когда я повёл 40:0, мои ноги были как цемент. Мне посчастливилось выйти из этой игры победителем. Я вышел, чтобы выиграть теннисный матч перед вами, ребята. Когда я впервые вышел на корт, мне показалось, что многие люди возлагали на меня большие надежды относительно того, как я буду выступать. За моей спиной отличная команда. Я просто опускаю голову, и я доволен тем, где нахожусь в жизни в целом. Я могу делать то, что мне нравится, и делать это по-своему, и наслаждаться игрой, которую я люблю», — приводит слова Тиафо официальный сайт ATP.
За выход в полуфинал Тиафо сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.
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