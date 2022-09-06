24-летний американец Фрэнсис Тиафо (26-я ракетка мира) отметился статистическим достижением благодаря победе над именитым теннисистом Рафаэлем Надалем в четвёртом круге Открытого чемпионата США по теннису – 2022 (6:4, 4:6, 6:4, 6:3).
Тиафо стал первым американцем, пробившимся в 1/4 финала US Open за последние 10 лет. Последним, кто доходил до подобной стадии на этом турнире в мужском разряде среди его соотечественников, был Джон Иснер в 2011 году. Тогда в четвертьфинале он уступил британцу Энди Маррею (5:7, 4:6, 6:3, 6:7).
Напомним, за выход в полуфинал турнира Тиафо встретится с 24-летним российским теннисистом Андреем Рублёвым (11-й номер рейтинга), который в своём матче четвёртого круга обыграл британца Кэмерона Норри (девятый номер рейтинга).
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