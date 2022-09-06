Надаль прокомментировал поражение от Тиафо на US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США с Фрэнсисом Тиафо со счётом 4:6, 6:4, 4:6, 3:6.

«Я сыграл плохой матч, а он — хороший… Нужно быть быстрым и очень молодым, а я уже не могу держать такой темп. Не буду искать оправданий. Я вышел в четвёртый раунд Открытого чемпионата США и встретился с игроком, который был лучше меня. Вся заслуга его… Важно признать все хорошие вещи, которые соперник делает и сделал. Мешали ли мне травмы? Мы можем сейчас причитать и жаловаться на что-то, но это не изменит ситуацию. Это часть моей карьеры», — приводит слова Надаля журналист Хелен Эллиот в своём «твиттере».

В четвертьфинале US Open Тиафо сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.