Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль прокомментировал поражение от Тиафо на US Open

Надаль прокомментировал поражение от Тиафо на US Open
Комментарии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США с Фрэнсисом Тиафо со счётом 4:6, 6:4, 4:6, 3:6.

«Я сыграл плохой матч, а он — хороший… Нужно быть быстрым и очень молодым, а я уже не могу держать такой темп. Не буду искать оправданий. Я вышел в четвёртый раунд Открытого чемпионата США и встретился с игроком, который был лучше меня. Вся заслуга его… Важно признать все хорошие вещи, которые соперник делает и сделал. Мешали ли мне травмы? Мы можем сейчас причитать и жаловаться на что-то, но это не изменит ситуацию. Это часть моей карьеры», — приводит слова Надаля журналист Хелен Эллиот в своём «твиттере».

В четвертьфинале US Open Тиафо сыграет с россиянином Андреем Рублёвым.

Новость по теме
Тиафо — о победе над Надалем: я не могу в это поверить, почти в слезах
Надаль вылетел с US Open вслед за Медведевым! Но всё равно может стать первой ракеткой Надаль вылетел с US Open вслед за Медведевым! Но всё равно может стать первой ракеткой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022