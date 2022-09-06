«Пришло время перезагрузиться». Надаль — о планах на будущее после вылета с US Open

36-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль (третий номер рейтинга) после вылета в четвёртом круге US Open – 2022 от американца Фрэнсиса Тиафо (4:6, 6:4, 4:6, 3:6) высказался о дальнейших планах на будущее.

«Я понятия не имею о своём дальнейшем графике. Сейчас дома есть более важные вещи, связанные с моей личной жизнью. Личная жизнь всегда намного важнее моей работы. Пришло время перезагрузиться. Это были тяжёлые месяцы», — приводит слова Надаля пресс-служба US Open.

Напомним, Надаль ещё может стать первой ракеткой мира по итогам US Open – 2022, однако для этого ему необходимо, чтобы его соотечественник Карлос Алькарас (четвёртый номер рейтинга) и представитель Норвегии Каспер Рууд (седьмой номер рейтинга) не дошли до финала турнира.