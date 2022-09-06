Рафаэль Надаль отреагировал на возможную смену лидера в мировом рейтинге

36-летний испанец Рафаэль Надаль (третья ракетка мира) высказался о возможной смене лидера в мировом мужском рейтинге теннисистов после завершения Открытого чемпионата США – 2022, в котором он завершил своё участие из-за поражения в четвёртом круге от Фрэнсиса Тиафо (4:6, 6:4, 4:6, 3:6).

«Возможное появление новой первой ракетки мира? Это значит, что годы проходят. Это жизнь. Мир движется вперёд. Всё это естественно», — приводит слова Надаля пресс-служба US Open.

Напомним, Надаль ещё может стать первой ракеткой мира по итогам US Open – 2022, однако для этого ему необходимо, чтобы его соотечественник Карлос Алькарас (четвёртый номер рейтинга) и представитель Норвегии Каспер Рууд (седьмой номер рейтинга) не дошли до финала турнира. В обратном случае кто-то из двух вышеупомянутых теннисистов возглавит рейтинг.