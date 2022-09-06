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Азаренко проиграла Плишковой и не смогла выйти в четвертьфинал US Open, ЮС Опен

Азаренко проиграла Плишковой и не смогла выйти в четвертьфинал US Open
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В четвёртом круге она обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Продолжительность встречи составила 3 часа 3 минуты. За это время Плишкова выполнила восемь подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть из 14 брейк-пойнтов. На счету Азаренко четыре эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из 14.

В четвертьфинале турнира Плишкова сыграет с победительницей пары Даниэль Коллинз (США) – Арина Соболенко (Беларусь).

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 10 сентября в Нью-Йорке. Общий призовой фонд турнира составляет $ 60 млн. Действующей победительницей соревнований является британка Эмма Радукану.

US Open (ж). 4-й круг
05 сентября 2022, понедельник. 23:50 МСК
Виктория Азаренко
26
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 7 2
7 		6 5 6
         
Каролина Плишкова
22
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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