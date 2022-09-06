Азаренко проиграла Плишковой и не смогла выйти в четвертьфинал US Open

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В четвёртом круге она обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.
Продолжительность встречи составила 3 часа 3 минуты. За это время Плишкова выполнила восемь подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть из 14 брейк-пойнтов. На счету Азаренко четыре эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из 14.
В четвертьфинале турнира Плишкова сыграет с победительницей пары Даниэль Коллинз (США) – Арина Соболенко (Беларусь).
Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 10 сентября в Нью-Йорке. Общий призовой фонд турнира составляет $ 60 млн. Действующей победительницей соревнований является британка Эмма Радукану.
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