Рафаэль Надаль опубликовал пост после вылета с US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал пост после поражения от американца Фрэнсиса Тиафо в четвёртом круге Открытого чемпионата США со счётом 4:6, 6:4, 4:6, 3:6.

«Всегда грустно покидать этот замечательный стадион. Но…Фрэнсис играл лучше. Поздравляю! Спасибо Нью-Йорку ещё раз за всё. Увидимся в следующем году!», — написал Надаль в своей социальной сети.

В четвертьфинале турнира Тиафо встретится с представителем России Андреем Рублёвым.

Отметим, после этого поражения Надаль всё еще может стать первой ракеткой мира по итогам Открытого чемпионата США. Надаль станет первой ракеткой мира, если ни Каспер Рууд, ни Карлос Алькарас не дойдут до финала.

Открытый чемпионат США завершится 11 сентября.