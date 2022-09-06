Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль опубликовал пост после вылета с US Open

Рафаэль Надаль опубликовал пост после вылета с US Open
Комментарии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал пост после поражения от американца Фрэнсиса Тиафо в четвёртом круге Открытого чемпионата США со счётом 4:6, 6:4, 4:6, 3:6.

«Всегда грустно покидать этот замечательный стадион. Но…Фрэнсис играл лучше. Поздравляю! Спасибо Нью-Йорку ещё раз за всё. Увидимся в следующем году!», — написал Надаль в своей социальной сети.

В четвертьфинале турнира Тиафо встретится с представителем России Андреем Рублёвым.

Отметим, после этого поражения Надаль всё еще может стать первой ракеткой мира по итогам Открытого чемпионата США. Надаль станет первой ракеткой мира, если ни Каспер Рууд, ни Карлос Алькарас не дойдут до финала.

Открытый чемпионат США завершится 11 сентября.

Надаль вылетел с US Open вслед за Медведевым! Но всё равно может стать первой ракеткой Надаль вылетел с US Open вслед за Медведевым! Но всё равно может стать первой ракеткой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022