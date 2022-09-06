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Андрей Рублёв высказался о борьбе за первое место рейтинга ATP

Андрей Рублёв высказался о борьбе за первое место рейтинга ATP
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Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о борьбе за звание первой ракетки мира по итогам Открытого чемпионата США. Сейчас в гонке за первую строчку рейтинга ATP участвуют Рафаэль Надаль, Каспер Рууд и Карлос Алькарас.

«Я не особо слежу за гонкой, потому что в ней не участвую. Для меня это меньше давления. Пусть они разбираются, пусть чувствуют давление. Мне даже лучше, поскольку им всем будет тяжелее.
Если первым номера станет такой подросток, как Алькарас, это будет что-то нереальное. Каждый игрок о таком мечтает. Думаю, в его случае это только вопрос времени. Даже если этого не произойдёт в этом турнире, у него ещё будет много шансов в дальнейшем. Так что дело не только в этом US Open», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США Рублёв сыграет с американцем Френсисом Тиафо.

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