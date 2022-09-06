Рафаэль Надаль поделился мнением о Карлосе Алькарасе и пожелал ему удачи на US Open

36-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль (3-я ракетка мира) после вылета с US Open – 2022 в четвёртом круге соревнований от американца Фрэнсиса Тиафо (26-й номер рейтинга) поделился мнением о своём 19-летнем соотечественнике Карлосе Алькарасе (4-я ракетка мира).

«Алькарас? Я до сих пор не видел, как он играет. Но он в топ-4, поэтому я полагаю, что он показывает хорошую игру. Он остался последним испанцем в турнире, у него очень хорошие шансы выиграть первый турнир «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира. Желаю ему удачи!» — приводит слова Надаля пресс-служба US Open.

Отметим, что Алькарас станет первой ракеткой мира в том случае, если выиграет US Open – 2022 или проиграет в финале, но не Касперу Рууду. Надаль же возглавит мировой рейтинг, если ни Алькарас, ни Рууд не дойдут до финала.