Соболенко в трёх сетах обыграла Коллинз и вышла в 1/4 US Open
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» состоялся матч четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 28-летняя американска Даниэль Коллинз (19-й номер рейтинга) и 24-летняя белоруска Арина Соболенко (6-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Соболенко в трёх сетах — 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут.
Арина восемь раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть из 15 брейк-пойнтов. Коллинз подала 3 эйса, 12 раз ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти.
Таким образом, белорусская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии.
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