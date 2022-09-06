Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор поражения Рафаэля Надаля в матче с Фрэнсисом Тиафо

Видеообзор поражения Рафаэля Надаля в матче с Фрэнсисом Тиафо
Комментарии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил представителю США Фрэнсису Тиафо в четвёртом круге Открытого чемпионата США со счётом 4:6, 6:4, 4:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 3 часа 31 минуту. За это время Надаль выполнил девять подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два из шести брейк-пойнтов. На счету Тиафо 18 эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Надаль – Тиафо:

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

За выход в полуфинал турнира Тиафо встретится с российским теннисистом Андреем Рублёвым, который в своём матче четвёртого круга обыграл британца Кэмерона Норри.

Надаль вылетел с US Open вслед за Медведевым! Но всё равно может стать первой ракеткой Надаль вылетел с US Open вслед за Медведевым! Но всё равно может стать первой ракеткой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022