Видеообзор поражения Рафаэля Надаля в матче с Фрэнсисом Тиафо

Испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил представителю США Фрэнсису Тиафо в четвёртом круге Открытого чемпионата США со счётом 4:6, 6:4, 4:6, 3:6.
Продолжительность встречи составила 3 часа 31 минуту. За это время Надаль выполнил девять подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два из шести брейк-пойнтов. На счету Тиафо 18 эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Надаль – Тиафо:
Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
За выход в полуфинал турнира Тиафо встретится с российским теннисистом Андреем Рублёвым, который в своём матче четвёртого круга обыграл британца Кэмерона Норри.
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