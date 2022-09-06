Видеообзор поражения Рафаэля Надаля в матче с Фрэнсисом Тиафо

Испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил представителю США Фрэнсису Тиафо в четвёртом круге Открытого чемпионата США со счётом 4:6, 6:4, 4:6, 3:6.



Продолжительность встречи составила 3 часа 31 минуту. За это время Надаль выполнил девять подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два из шести брейк-пойнтов. На счету Тиафо 18 эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.



«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Надаль – Тиафо:

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

За выход в полуфинал турнира Тиафо встретится с российским теннисистом Андреем Рублёвым, который в своём матче четвёртого круга обыграл британца Кэмерона Норри.