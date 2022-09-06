Видеообзор поражения Виктории Азаренко от Каролины Плишковой

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В четвёртом круге она обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.



Продолжительность встречи составила 3 часа 3 минуты. За это время Плишкова выполнила восемь подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть из 14 брейк-пойнтов. На счету Азаренко четыре эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из 14.



«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Азаренко – Плишкова:

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

В четвертьфинале турнира Плишкова сыграет с другой представительницей Беларуси Ариной Соболенко, которая обыграла американку Даниэль Коллинз.