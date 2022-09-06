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Андрей Рублёв высказался о предстоящем четвертьфинале с Фрэнсисом Тиафо на US Open

Андрей Рублёв высказался о предстоящем четвертьфинале с Фрэнсисом Тиафо на US Open
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Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что думает по поводу предстоящего четвертьфинала Открытого чемпионата США, в котором его соперником станет американец Фрэнсис Тиафо. В четвёртом круге Рублёв обыграл британца Кэмерона Норри, а Тиафо — 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.

«Он жёсткий игрок. Мы играли пару раз. Я проиграл тут ему в прошлом году на US Open. Он наверняка попробует использовать свою энергию и публику, чтобы «прокачаться», играть в лучший теннис. Мне же нужно лишь дожидаться своего момента и воспользоваться им», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

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