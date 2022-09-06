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Ига Свёнтек двумя словами отреагировала на пост Рафаэля Надаля после вылета с US Open

Ига Свёнтек двумя словами отреагировала на пост Рафаэля Надаля после вылета с US Open
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Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек оставила комментарий под постом в соцсетях 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля. Ранее Надаль, который проиграл американцу Фрэнсису Тиафо в четвёртом круге Открытого чемпионата США, написал: «Всегда грустно покидать этот замечательный стадион. Но…Фрэнсис играл лучше. Поздравляю! Спасибо Нью-Йорку ещё раз за всё. Увидимся в следующем году!»

«Прекрасная битва», — написала Свёнтек в комментариях.

Несмотря на поражение, у 36-летнего Надаля всё ещё остаются шансы стать первой ракеткой мира после US Open. Также на это претендуют Карлос Алькарас и Каспер Рууд.

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