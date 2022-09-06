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Видеообзор победы Арины Соболенко над Даниэль Коллинз

Видеообзор победы Арины Соболенко над Даниэль Коллинз
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В Нью-Йорке (США) состоялся матч четвёртого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 28-летняя американка Даниэль Коллинз (19-й номер рейтинга) и 24-летняя белоруска Арина Соболенко (6-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Соболенко в трёх сетах — 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Соболенко – Коллинз:

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Арина восемь раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть из 15 брейк-пойнтов. Коллинз подала 3 эйса, 12 раз ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти.

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