Леброн Джеймс обратился к Тиафо после его победы над Надалем. Фрэнсис отреагировал

Четырёхкратный чемпион НБА, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обратился к американскому теннисисту Фрэнсису Тиафо, который обыграл 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Тиафо победил Надаля со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.
«Поздравляю, юный король! Ты заслужил это!» — написал Джеймс в своём «твиттере», тегнув Тиафо.
«Я увидел это (сообщение. — Прим. «Чемпионата) в раздевалке. Я словно сошёл с ума. Я увидел его пост и подумал: надо ли сделать ретвит так же быстро, как он его написал? Я подумал: я буду крутым, буду действовать так, словно я ничего не видел, и ретвитну через три часа», — приводит слова Фрэнсиса пресс-служба ATP.
Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США:
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