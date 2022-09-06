Надаль заявил, что не брал медицинский перерыв в проигранном матче с Тиафо на US Open

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль заявил, что не брал медицинский перерыв в конце первого сета матча четвёртого круга Открытого чемпионата США, в котором его соперником был американец Фрэнсис Тиафо. Надаль проиграл Тиафо со счётом 4:6, 6:4, 4:6, 3:6. Между Надалем и журналистом состоялся такой диалог на пресс-конференции.

Журналист: вы взяли медицинский тайм-аут в конце первого сета.

Надаль: нет, я не брал медицинский тайм-аут.

Журналист: это был просто туалетный перерыв?

Надаль: да, туалетный перерыв. Я наложил повязку от влажности, чтобы избавиться от влаги на руках. Вот и всё.

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