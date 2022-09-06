Матс Виландер разобрал победу Фрэнсиса Тиафо над Рафаэлем Надалем на US Open

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер прокомментировал победу американца Фрэнсиса Тиафо над 22-кратным чемпионом ТБШ Рафаэлем Надалем в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Тиафо победил Надаля со счётом 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.

«Он (Тиафо. — Прим. «Чемпионата») невероятно умён. Он силён и подавал лучше, чем когда-либо. За счёт этого он взял много лёгких очков. Его бэкхенд — я не думал, что он будет бить так сильно, как было нужно. Но он делал это.

Он быстро вошёл в игру, переводил мяч на другую половину, пробивал вдоль линии, выходил к сетке. Его тактическая вариативность оказалась превосходной. Он был так быстр на корте. Он придерживался своей тактики с первого до последнего очка, сыграл прекрасно. Его форхенд — сильное оружие. Он невероятно хорошо двигался и заслужил победу, потому что лучше играл сегодня», — приводит слова Виландера Eurosport.

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