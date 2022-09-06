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US Open — 2022, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей восьмого игрового дня, ЮС Опен

US Open — 2022, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей восьмого игрового дня
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Утром мск 6 сентября завершился восьмой соревновательный день Открытого чемпионата США 2022 года. Предлагаем вашему вниманию результаты всех матчей восьмого игрового дня US Open в мужском одиночном разряде (четвёртый круг).

Андрей Рублёв (Россия, 9) — Кэмерон Норри (Британия, 7) — 6:4, 6:4, 6:4
Фрэнсис Тиафо (США, 22) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) — 6:4, 4:6, 6:4, 6:3
Янник Синнер (Италия, 11) — Илья Ивашко (Беларусь) — 6:1, 5:7, 6:2, 4:6, 6:3
Карлос Алькарас (Испания, 3) — Марин Чилич (Хорватия, 15) — 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3

Все результаты турнира доступны на «Чемпионате».

Турнирная сетка

Напомним, в 2021 году турнир выиграл россиянин Даниил Медведев. В 2022 году он проиграл Нику Кирьосу в четвёртом круге.

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Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США:

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