Определились все четвертьфинальные пары US Open у мужчин

Стали известны все четвертьфинальные пары Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. Первые матчи состоятся сегодня, 6 сентября.
Маттео Берреттини (Италия, 13) — Каспер Рууд (Норвегия, 5)
Ник Кирьос (Австралия, 23) — Карен Хачанов (Россия, 27)
Андрей Рублёв (Россия, 9) — Фрэнсис Тиафо (США, 22)
Янник Синнер (Италия, 11) — Карлос Алькарас (Испания, 3)
Все пары доступны на «Чемпионате».
Напомним, в 2021 году Открытый чемпионат США выиграл российский теннисист Даниил Медведев. В финальном матче он в трёх сетах победил 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. В 2022 году Медведев проиграл Нику Кирьосу в четвёртом круге, а Джокович, не желающий прививаться, пропустил турнир.
Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США:
- 6 сентября 2022
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