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Определились все четвертьфинальные пары US Open у мужчин, ЮС Опен

Определились все четвертьфинальные пары US Open у мужчин
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Стали известны все четвертьфинальные пары Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. Первые матчи состоятся сегодня, 6 сентября.

Маттео Берреттини (Италия, 13) — Каспер Рууд (Норвегия, 5)
Ник Кирьос (Австралия, 23) — Карен Хачанов (Россия, 27)
Андрей Рублёв (Россия, 9) — Фрэнсис Тиафо (США, 22)
Янник Синнер (Италия, 11) — Карлос Алькарас (Испания, 3)

Все пары доступны на «Чемпионате».

Турнирная сетка

Напомним, в 2021 году Открытый чемпионат США выиграл российский теннисист Даниил Медведев. В финальном матче он в трёх сетах победил 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. В 2022 году Медведев проиграл Нику Кирьосу в четвёртом круге, а Джокович, не желающий прививаться, пропустил турнир.

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