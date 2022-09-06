US Open — 2022, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей восьмого игрового дня
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На Открытом чемпионате США – 2022 завершился восьмой игровой день. Предлагаем вашему вниманию результаты матчей восьмого игрового дня US Open в женском одиночном разряде.
Петра Квитова (Чехия, 21) — Джессика Пегула (США, 8) — 3:6, 2:6.
Ига Свёнтек (Польша, 1) — Юле Нимайер (Германия) — 2:6, 6:4, 6:0.
Виктория Азаренко (Беларусь, 26) — Каролина Плишкова (Чехия, 22) — 5:7, 7:6 (7:5), 2:6.
Даниэль Коллинз (США) — Арина Соболенко (Беларусь, 6) — 6:3, 3:6, 2:6.
Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 60 102 000. Победители прошлого года, Даниил Медведев и Эмма Радукану, завершили выступление на турнире.
Полный календарь матчей доступен на «Чемпионате».
Новость по темеВидеообзор победы Арины Соболенко над Даниэль Коллинз
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