US Open — 2022, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей восьмого игрового дня

На Открытом чемпионате США – 2022 завершился восьмой игровой день. Предлагаем вашему вниманию результаты матчей восьмого игрового дня US Open в женском одиночном разряде.

Петра Квитова (Чехия, 21) — Джессика Пегула (США, 8) — 3:6, 2:6.

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Юле Нимайер (Германия) — 2:6, 6:4, 6:0.

Виктория Азаренко (Беларусь, 26) — Каролина Плишкова (Чехия, 22) — 5:7, 7:6 (7:5), 2:6.

Даниэль Коллинз (США) — Арина Соболенко (Беларусь, 6) — 6:3, 3:6, 2:6.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 60 102 000. Победители прошлого года, Даниил Медведев и Эмма Радукану, завершили выступление на турнире.

Полный календарь матчей доступен на «Чемпионате».