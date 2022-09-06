Определились все пары 1/4 финала US Open у женщин

Стали известны все четвертьфинальные пары Открытого чемпионата США − 2022 в женском одиночном разряде. Первые матчи состоятся сегодня, 6 сентября.

В 1/4 финала представительница Беларуси Арина Соболенко встретится с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой. Предлагаем вашему вниманию сформированные пары.

Онс Жабер (Тунис, 5) — Айла Томлянович (Австралия).

Кори Гауфф (США, 12) — Каролин Гарсия (Франция, 17).

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Джессика Пегула (США, 8).

Каролина Плишкова (Чехия, 22) — Арина Соболенко (Беларусь, 6).

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября. Призовой фонд турнира составляет $ 60 102 000. Победители прошлого года Даниил Медведев и Эмма Радукану завершили выступление на турнире.

Полный календарь доступен на «Чемпионате».