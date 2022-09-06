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Карлос Алькарас почти за четыре часа победил Марина Чилича и вышел в четвертьфинал US Open

Карлос Алькарас почти за четыре часа победил Марина Чилича и вышел в четвертьфинал US Open
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Четвёртая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США, в котором его соперником был хорват Марин Чилич, занимающий 17-е место в рейтинге ATP. Алькарас выиграл встречу со счётом 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3 и вышел в четвертьфинал турнира. Продолжительность противостояния составила 3 часа 56 минут.

Алькарас выполнил три эйса и допустил четыре двойные ошибки. Он использовал 6 брейк-пойнтов из 18 (процент реализации составил 33%). Что касается Чилича, то у него 14 эйсов и 13 ошибок на подаче. Он сумел реализовать пять брейк-пойнтов из девяти (56%).

В четвертьфинале Алькарас сыграет с представителем Италии Янником Синнером. Матч состоится завтра, 7 сентября.

US Open (м). 4-й круг
06 сентября 2022, вторник. 05:30 МСК
Марин Чилич
17
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 6 3
6 		3 6 4 6
             
Карлос Алькарас
4
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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