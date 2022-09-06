Карлос Алькарас почти за четыре часа победил Марина Чилича и вышел в четвертьфинал US Open
Поделиться
Четвёртая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США, в котором его соперником был хорват Марин Чилич, занимающий 17-е место в рейтинге ATP. Алькарас выиграл встречу со счётом 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3 и вышел в четвертьфинал турнира. Продолжительность противостояния составила 3 часа 56 минут.
Алькарас выполнил три эйса и допустил четыре двойные ошибки. Он использовал 6 брейк-пойнтов из 18 (процент реализации составил 33%). Что касается Чилича, то у него 14 эйсов и 13 ошибок на подаче. Он сумел реализовать пять брейк-пойнтов из девяти (56%).
В четвертьфинале Алькарас сыграет с представителем Италии Янником Синнером. Матч состоится завтра, 7 сентября.
US Open (м). 4-й круг
06 сентября 2022, вторник. 05:30 МСК
17
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|6
|3
|
|3
|6
|4
|6
4
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Комментарии
- 6 сентября 2022
-
09:47
-
09:35
-
09:31
-
09:27
-
09:26
-
09:24
-
08:30
-
08:24
-
08:06
-
07:55
-
07:51
-
07:32
-
07:19
-
07:02
-
06:50
-
06:32
-
05:08
-
04:50
-
04:42
-
04:28
-
03:58
-
03:35
-
02:54
-
02:26
-
02:18
-
02:07
-
01:57
-
01:49
-
01:39
-
01:33
-
01:23
-
01:17
-
01:08
-
00:41
-
00:11
Партнерский контент