Карлос Алькарас почти за четыре часа победил Марина Чилича и вышел в четвертьфинал US Open

Четвёртая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США, в котором его соперником был хорват Марин Чилич, занимающий 17-е место в рейтинге ATP. Алькарас выиграл встречу со счётом 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3 и вышел в четвертьфинал турнира. Продолжительность противостояния составила 3 часа 56 минут.

Алькарас выполнил три эйса и допустил четыре двойные ошибки. Он использовал 6 брейк-пойнтов из 18 (процент реализации составил 33%). Что касается Чилича, то у него 14 эйсов и 13 ошибок на подаче. Он сумел реализовать пять брейк-пойнтов из девяти (56%).

В четвертьфинале Алькарас сыграет с представителем Италии Янником Синнером. Матч состоится завтра, 7 сентября.