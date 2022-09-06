Видеообзор поражения Ильи Ивашко в матче 1/8 финала US Open с Янником Синнером

28-летний белорус Илья Ивашко (73-е место в рейтинге) уступил в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису – 2022 представителю Италии Яннику Синнеру (13-е место в рейтинге).



Встреча завершилась победой Синнера в пяти сетах – 6:1, 5:7, 6:2, 4:6, 6:3. Продолжительность матча на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум» составила 3 часа 48 минут.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Ивашко – Синнер:

Видео доступно на YouTube-канале US Open Tennis Championships. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

В четвертьфинале US Open – 2022 соперником Синнера станет испанец Карлос Алькарас (4-е место в рейтинге), который обыграл хорвата Марина Чилича (17-е место в рейтинге) со счётом 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3.