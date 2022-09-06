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На US Open будет новый чемпион в мужском одиночном разряде

На US Open будет новый чемпион в мужском одиночном разряде
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В 2022 году на Открытом чемпионате США будет новый победитель в мужском одиночном разряде. Сегодня, 6 сентября, стали известны все четвертьфинальные пары у мужчин, и среди лучшей восьмёрки нет ни одного игрока, который ранее завоёвывал титул на US Open.

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Маттео Берреттини (Италия, 13) — Каспер Рууд (Норвегия, 5)
Ник Кирьос (Австралия, 23) — Карен Хачанов (Россия, 27)
Андрей Рублёв (Россия, 9) — Фрэнсис Тиафо (США, 22)
Янник Синнер (Италия, 11) — Карлос Алькарас (Испания, 3)

Первые матчи состоятся сегодня, 6 сентября.

Календарь US Open

Напомним, в финале US Open 2021 года Даниил Медведев со счётом 6:4, 6:4, 6:4 обыграл Новака Джоковича.

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Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США:

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