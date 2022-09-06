Карлос Алькарас прокомментировал победу в пятисетовом матче с Марином Чиличем на US Open

Четвёртая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, одержавший победу в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США, в котором его соперником был хорват Марин Чилич, занимающий 17-е место в рейтинге ATP, прокомментировал свой успех. Алькарас выиграл встречу со счётом 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3 и вышел в четвертьфинал турнира.
«Как я выиграл? Честно говоря, понятия не имею. В начале пятого сета было очень, очень тяжело. Марин играл невероятно. Я всё время верил в себя.
Конечно, поддержка сегодня была безумной. Без вас, ребята, я не смог бы выиграть матч. Большое спасибо за поддержку. Я бы сказал, сто процентов энергии, что я вложил в пятый сет, были благодаря вам. Это было невероятно», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.
Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США:
- 6 сентября 2022
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