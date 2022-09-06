Карлос Алькарас высказался о предстоящем четвертьфинале с Янником Синнером на US Open

Четвёртая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал об ожиданиях от четвертьфинального матча Открытого чемпионата США, в котором его соперником станет итальянец Янник Синнер. Матч Алькарас — Синнер состоится завтра, 7 сентября. Счёт в личном противостоянии — 2-1 в пользу итальянца (без учёта победы Карлоса в матче на грунтовом челленджере в 2019 году).

«Я играл с ним пару раз в этом году. Он отличный игрок, очень, очень непростой соперник. Я дважды проиграл за последние пару месяцев. Поэтому мне нужно быть готовым к этой битве с Янником», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

В четвёртом круге Алькарас в пяти сетах обыграл Марина Чилича, а Синнер также в пяти сетах справился с белорусом Ильёй Ивашко.

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