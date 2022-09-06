Соболенко: когда возвращаешься после такого счёта, ничего не может причинить тебе боль

24-летняя белоруска Арина Соболенко (шестое место в рейтинге) прокомментировала победу над 28-летней американкой Даниэль Коллинз (19-е место в рейтинге) в 1/8 финала Открытого чемпионата США — 2022. Встреча завершилась победой Соболенко в трёх сетах — 3:6, 6:3, 6:2. Таким образом, белорусская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Каролиной Плишковой (22-е место в рейтинге) из Чехии. В своём послематчевом комментарии Арина вспомнила, как во втором круге турнира отыгралась с 2:6, 1:5 у эстонки Кайи Канепи.
«Я просто люблю корт, я люблю публику! Даже если вы, ребята, поддерживаете её, что ожидаемо, я люблю это место и хочу играть здесь столько, сколько смогу.
Когда возвращаешься после такого счёта, понимаешь, что ничего не может причинить тебе боль. Идёшь на следующий матч и знаешь, что будешь бороться за победу, несмотря ни на что.
Плишкова? Сейчас я ожидаю от неё высокого уровня. Это будет тяжело. Это сложная битва», — приводит слова Арины Соболенко Reuters.
- 6 сентября 2022
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