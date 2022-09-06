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US Open — 2022, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 9-го игрового дня, ЮС Опен

US Open — 2022, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 9-го игрового дня
Карен Хачанов
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Сегодня, 6 сентября, состоятся первые четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата США по теннису. Предлагаем вашему вниманию примерное время начала всех матчей девятого игрового дня в мужском одиночном разряде.

19:00 — Маттео Берреттини (Италия, 13) — Каспер Рууд (Норвегия, 5)
3:30 (7 сентября) — Ник Кирьос (Австралия, 23) — Карен Хачанов (Россия, 27)

Полный календарь матчей доступен на «Чемпионате».

Турнирная сетка

Напомним, первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев не смог защитить титул чемпиона US Open. Он в четырёх сетах проиграл представителю Австралии Нику Кирьосу в четвёртом круге Открытого чемпионата США.

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