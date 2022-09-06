Матс Виландер: просто чудо, что Рафаэль Надаль выиграл два ТБШ в этом году

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер оценил выступления 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля на мэйджорах в сезоне-2022. На Australian Open и на «Ролан Гаррос» 36-летний Надаль завоевал титулы, на Уимблдоне дошёл до полуфинала, перед которым снялся из-за травмы, а на US Open проиграл американцу Фрэнсису Тиафо в четвёртом круге.

«Просто чудо, что он выиграл два турнира «Большого шлема» в этом году и вышел в полуфинал Уимблдона. Посмотрите на его год, в нынешнем сезоне он выиграл два турнира «Большого шлема». Это невероятно, этого не ожидали. Но я думаю, что игроки понимают, когда Рафа не на стопроцентном уровне», — приводит слова Виландера Eurosport.

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