Видеообзор победы Карлоса Алькараса над Марином Чиличем в 1/8 финала US Open

Четвёртая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США, в котором его соперником был хорват Марин Чилич, занимающий 17-е место в рейтинге ATP. Алькарас выиграл встречу со счётом 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3 и вышел в четвертьфинал турнира.

Продолжительность матча на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» составила 3 часа 54 минуты.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Чилич – Алькарас:

Видео доступно на YouTube-канале US Open Tennis Championships. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

В четвертьфинале Алькарас сыграет с представителем Италии Янником Синнером (13-е место в рейтинге).