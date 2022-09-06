Видеообзор победы Карлоса Алькараса над Марином Чиличем в 1/8 финала US Open
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Четвёртая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США, в котором его соперником был хорват Марин Чилич, занимающий 17-е место в рейтинге ATP. Алькарас выиграл встречу со счётом 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3 и вышел в четвертьфинал турнира.
Продолжительность матча на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» составила 3 часа 54 минуты.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Чилич – Алькарас:
Видео доступно на YouTube-канале US Open Tennis Championships. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
В четвертьфинале Алькарас сыграет с представителем Италии Янником Синнером (13-е место в рейтинге).
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